Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
28.07.19 08:32

Найманці РФ один раз порушили режим тиші в зоні ООС, поранено одного українського воїна, - штаб

Найманці російсько-терористичних військ від початку доби в суботу один раз порушили режим тиші в зоні проведення операції Об'єднаних сил, один український військовий зазнав поранення.

Найманці РФ один раз порушили режим тиші в зоні ООС, поранено одного українського воїна, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС на сторінці у фейсбуці.

"27 липня Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського з автоматичного гранатомета. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в ранковому зведенні.

Від початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.

"Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано", - підсумували в штабі ООС.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Кримського, поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100