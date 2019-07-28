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28.07.19 09:07

Водій трактора підірвався на протитанковій міні біля окупованого Нікішиного

Чоловік зазнав поранення унаслідок підриву на невідомому предметі під час руху на тракторі поблизу окупованого Нікішиного. Ймовірно, це була протитанкова міна.

Водій трактора підірвався на протитанковій міні біля окупованого Нікішиного

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 26 липня 2019 року.

"26 липня медпрацівники лікарні в населеному пункті Єнакієве (непідконтрольний уряду, 41 км на північний схід від Донецька) повідомили СММ, що 19 липня до них доставили чоловіка (30-39 років) із переломами правої ноги, яких він зазнав від вибуху, ймовірно, протитанкової міни. 27 липня (поза звітним періодом) чоловік розповів спостерігачам телефоном, що в другій половині 19 липня він їхав на тракторі ґрунтовою дорогою з придорожньою рослинністю біля населеного пункту Нікішине (непідконтрольний урядові, 60 км на північний схід від Донецька), коли почув гучний вибух", - сказано у звіті.

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За інформацією СММ, 23 липня в будинку пораненого чоловіка в населеному пункті Ольховатка (непідконтрольний урядові, 52 км на північний схід від Донецька) члени патруля СММ зафіксували пошкоджені колеса і шасі трактора, за оцінкою, унаслідок підриву на, ймовірно, протитанковій міні (ТМ-62), а також бачили неподалік розібрані частини трактора.

"Товариш чоловіка, який мешкає в тому ж будинку, повідомив СММ, що 19 липня знайшов потерпілого, який лежав на дорозі з пораненнями правої ноги, та відвіз його до лікарні в Єнакієве", - додали в Місії.

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