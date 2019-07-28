У "Слузі народу" пропонують замінити держадміністрації префектурами

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив глава виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

За його словами, реформа передбачає "розширення повноважень влади на місцевому рівні і зменшення ролі таких елементів, як держадміністрації".

Їх, за словами Корнієнка, замінять префектури, "які стежитимуть за законністю рішень місцевих рад".

"За такої моделі... йдеться про укрупнення районів, якими займатиметься префект", - зазначив він і додав, що планується залишити 100 районів.

"У нас є група, яка займається децентралізацією та місцевим самоврядуванням. Щось робитиметься з нуля, щось буде доопрацьовано", - повідомив Корнієнко, говорячи про проект реформи.

Він додав, що децентралізація є в програмах усіх політичних сил і "її підтримують".

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