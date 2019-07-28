В Україні створили посаду омбудсмена з прав людей з інвалідністю

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну постанову оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів України.

Також, згідно з постановою, буде ліквідовано офіси з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Департамент із питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент із питань державного управління, Департамент із питань регіональної політики і Департамент забезпечення документообігу та контролю.

"Утворити в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України в межах граничної чисельності працівників Секретаріату Директорат взаємодії з Верховною Радою України, Департамент забезпечення документообігу, управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем'єр-міністра України і ввести посаду урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю з утворенням його апарату", - йдеться в документі.

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