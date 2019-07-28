Протести в Москві: у ЄС засудили масові затримання і "непропорційне застосування сили"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила прессекретар верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Майя Косьянчич.

"Затримання та непропорційне застосування сили до мирних протестувальників, що послідували за серією арештів і рейдів проти опозиційних політиків, проведених останніми днями, вкотре підривають фундаментальні права на свободу слова, зібрань і об'єднань. Ці фундаментальні права закріплено в російській Конституції, і ми очікуємо, що вони будуть захищені",- йдеться в повідомленні на сайті зовнішньополітичної служби ЄС.

У Євросоюзі очікують дотримання Росією зобов'язань, взятих нею у рамках ОБСЄ та інших міжнародних організацій під час регіональних виборів у вересні 2019 року, додала Косьянчич.

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Як повідомлялося, в центрі Москви в суботу відбувалась неузгоджена акція опозиції. За даними МВС, за різні правопорушення на ній було затримано понад тисячу осіб. Водночас голова Ради при президентові РФ із прав людини (РПЛ) Михайло Федотов повідомив про необґрунтовані затримання під час акції.

Перед початком несанкціонованої акції поліція затримала незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму Івана Жданова, Дмитра Гудкова, Юлію Галяміну, Любов Соболь, Іллю Яшина. Стосовно Жданова, Соболь і Яшина було складено протоколи за ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (організація або проведення публічного заходу без подачі в установленому порядку повідомлення про його проведення), упродовж дня їх затримували двічі. Першого разу Любові Соболь було призначено штраф у 30 тис. рублів за організацію несанкціонованої акції, що відбулась 14 липня в Новопушкінському сквері, другий протокол складено за ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторне порушення порядку організації заходу), повідомила вона у твітері. Суд щодо Іллі Яшина перенесено на 30 липня, цього ж дня відбудеться розгляд стосовно Івана Жданова. Також вдруге було затримано Юлію Галяміну. Після того, як її доставили в ОВС Бірюльово Західне, відпустили додому із зобов'язанням з'явитися в суд 31 липня.