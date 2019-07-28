Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців і ПЦУ з річницею хрещення Київської Русі

Послання Вселенського Патріарха Варфоломія українському народу зачитав глава делегації Константинопольського патріархату в Україні митрополит Галльський Еммануїл, який був присутній на літургії до Дня хрещення Русі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З Константинопольської церкви, яка народила та відродила весь український народ та його квінтесенцію - церковну свідомість, перебуваючи за кілька метрів від того місця, де хрестилася свята княгиня Ольга, з надзвичайною честю та радістю шлемо патріарші благословення та наші побажання всьому божому народові та вітаємо святим цілунком Блаженнішого митрополита Київського та всієї України Епіфанія, ласкавого пастиря церкви України, і всіх без винятку святих архієреїв, що зібралися тут", - зачитав вітання Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Галльський.

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Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, зі свого боку, подякував Патріарху Варфоломію і делегації Константинопольського патріархату за слова привітання та благословення.