Найманці РФ обстріляли з великокаліберної зброї КПВВ "Мар'їнка". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Близько 5 одиночних пострілів було випущено по КПВВ. Вогонь противник вів із напряму терикону "Крокодил". Унаслідок обстрілу в одному з модулів є отвори від куль.
Один із пострілів утворив наскрізний отвір, куля лежала із зовнішнього боку після пробиття другої стінки модуля.
Українські військові у відповідь вогонь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню.
"Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін закликає збройні формування Російської Федерації і їхніх найманців припинити свої провокації і дотримуватися наявних домовленостей", - йдеться в повідомленні.