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28.07.19 13:38

Найманці РФ обстріляли з великокаліберної зброї КПВВ "Мар'їнка". ФОТО

Сьогодні, 28 липня, о 00:15 збройні формування РФ та її найманці порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, вони зробили обстріл КПВВ "Мар'їнка", застосувавши при цьому великокаліберну зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ обстріляли з великокаліберної зброї КПВВ Марїнка 01

Близько 5 одиночних пострілів було випущено по КПВВ. Вогонь противник вів із напряму терикону "Крокодил". Унаслідок обстрілу в одному з модулів є отвори від куль.

Найманці РФ обстріляли з великокаліберної зброї КПВВ Марїнка 02

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Один із пострілів утворив наскрізний отвір, куля лежала із зовнішнього боку після пробиття другої стінки модуля.

Найманці РФ обстріляли з великокаліберної зброї КПВВ Марїнка 03

Українські військові у відповідь вогонь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню.

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"Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін закликає збройні формування Російської Федерації і їхніх найманців припинити свої провокації і дотримуватися наявних домовленостей", - йдеться в повідомленні.

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