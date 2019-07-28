У хресній ході ПЦУ в Києві брали участь до 15 тис. вірян, - МВС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив: "У релігійних заходах із нагоди святкування 1031-річчя хрещення Київської Русі взяли участь близько 15 тис. вірян. Правопорядок забезпечували до 2 тисяч правоохоронців. Заходи в центрі столиці відбулись без порушень громадського порядку".

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Для забезпечення порядку під час хресної ходи залучалися всі підрозділи київської поліції: фахівці вибухотехнічної служби, кінологи із собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації.

Загалом 27 і 28 липня на заходах, пов'язаних зі святкуванням 1031-річчя хрещення Русі порушень громадського порядку та провокацій зафіксовано не було.

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