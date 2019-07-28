Клімкін: Росія зробить все можливе для реваншу на релігійному фронті

Як передає Цензор.НЕТ, це зазначив у своєму привітанні до Дня хрещення Русі-України міністр закордонних справ України Павло Клімкін у фейсбуці.

"Довгі десятиліття значення хрещення Русі-України, річницю якого сьогодні відзначаємо, замовчувалося й применшувалося, але навіть і після зняття заборони його святкування, ця подія, на жаль, не посіла належного місця в нашій національній свідомості (ще одна з численних травм історичної пам'яті) . Хотілося б, що ми всі нарешті зрозуміли, що хрещення насправді є тим поворотним моментом в нашій історії, коли Україна долучилася до простору європейських цінностей. Без перебільшення це є точкою відліку нашої європейськості. Адже вперше свій європейський вибір ми зробили ще тоді", - заявив Клімкін.

Він підкреслив, що відтоді християнство визначає наш історичний шлях, моральні цінності і культуру, цивілізаційну приналежність.

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"Нинішня 1031-ша річниця ніби й не кругла, але ця одиниця надзвичайно важлива. Адже за цей останній рік відбулися справді доленосні зміни в нашому релігійному і національному житті, які недарма порівнюють навіть зі здобуттям незалежності в 1991 році. Отримання Томосу про автокефалію і створення помісної Православної церкви України стали епохальної перемогою, яка відновила історичну справедливість", - зазначив Клімкін.

Міністр наголосив, що для нас ця перемога особливо важлива ще й тому, що вона відкрила шлях до подолання хворобливого розколу в українському православ'ї, до примирення і єдності, до звільнення мільйонів вірян від сумнівів і духовних мук.

На думку Клімкіна, потрібно розуміти, що ми тільки на самому початку великої і кропіткої роботи з розвитку власної Церкви і мирного об'єднання всіх православних українців під її омофором.

"Ми маємо пам'ятати і про те, що Росія, прагнучи знищити Україну як незалежну державу, зробить все можливе, щоб досягти реваншу і на релігійному фронті. Тому провокацій на релігійному ґрунті не зменшилося, маніпуляції ставатимуть агресивнішими і витонченішими у виборі засобів і мішеней", - вважає міністр.

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Клімкін наголосив, що духовна сфера - це не простір для компромісів, і зазначив, що не можна бути байдужим до того, якою духовною орбітою рухатимуться українці.

"Зі світлим святом Хрещення всіх. Це важливо. Ми з цього починалися як Україна", - зазначив Клімкін у привітанні.