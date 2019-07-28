Філатов преміює інспекторів за евакуацію його машини і покарає водія, який припаркував машину на зебрі

Як передає Цензор.НЕТ, про це Філатов написав на сторінці у фейсбуці.

"Так, я вже в курсі. Перестаньте надсилати мені посилання.

Ні, мою машину не евакуювали за неправильне паркування.

Вона броньована, тому інспектори просто не змогли її підняти.

Так, поки я в Одесі відзначаю 26-ту річницю підняття прапора на "Гетьмані Сагайдачному", мій водій порушив ПДР.

Ні, я нікому не телефонував, не кричав на підлеглих, не викликав поліцію і не намагався зам'яти справу.

Так, мої ж підлеглі інспектори оштрафували мого ж особистого водія на авто, яке знає все місто.

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...

І, так, інспекторів буде премійовано, водія буде покарано, а у вересні я подам на сесію документи, щоб Інспекція з паркування змогла купити потужніший евакуатор, що дозволяє транспортувати броньовані авто і люксові позашляховики.

...

І ще.

Шановні товариші, від фейсбучних френдів до великих начальників, перестаньте мені писати, телефонувати, істерити, коли у вас виникають проблеми з інспекторами з паркування.

Хлопці просто роблять свою роботу.

І роблять її добре".