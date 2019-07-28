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28.07.19 15:37

МЗС України вислоло протест у зв'язку з візитом Медведєва на парад окупаційного флоту РФ у Севастополі

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з черговим неузгодженим з українською стороною візитом делегації на чолі з головою уряду РФ Д.Медведєвим до тимчасово окупованого Криму та міста Севастополь.

МЗС України вислоло протест у зв'язку з візитом Медведєва на парад окупаційного флоту РФ у Севастополі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням із боку України. Цинічною є мета "візиту" - участь у параді окупаційного флоту Росії.

Продовжуємо дотримуватися принципової позиції щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим і місто Севастополь", - йдеться в коментарі українського МЗС.

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Зазначається, що спроби російської сторони інтерпретувати подібні "візити" в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними і свідчать про відверте нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, її зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами.

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