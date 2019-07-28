Зеленський: "Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра єднала, а не розділяла українців"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні Зеленського з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України, яке розміщене в його твітері.
"Ця історична подія стала потужним стимулом для об'єднання прадавньої держави, її зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. У єдності - наша сила і наше майбутнє", - зазначив президент.
Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 28 июля 2019 г.