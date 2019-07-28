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28.07.19 15:47

Розколу в ПЦУ немає, є лише окрема думка Філарета, - Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував спроби патріарха Філарета відновити УПЦ КП.

Розколу в ПЦУ немає, є лише окрема думка Філарета, - Епіфаній

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом ми маємо констатувати, що розколу в Українській православній церкві немає. Є лише окрема думка і воля однієї людини, одного ієрарха - почесного патріарха Філарета, який залишається зараз чинним архієреєм Православної церкви України", - наголосив  Епіфаній під час спілкування з журналістами після молебню з нагоди 1031-річчя хрещення Русі.

Предстоятель ПЦУ зауважив, що український народ підтримує вже визнану Православну церкву України.

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"І тому воля однієї людини не буде диктувати умови всій церкві, як далі їй розвивати своє майбутнє. Тому ми бачимо зараз підтримку того процесу, який відбувається, і віримо, що надалі все більше і більше православних українців будуть долучатися до нашої визнаної Православної церкви України", - сказав митрополит.

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