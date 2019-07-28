Розколу в ПЦУ немає, є лише окрема думка Філарета, - Епіфаній

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Загалом ми маємо констатувати, що розколу в Українській православній церкві немає. Є лише окрема думка і воля однієї людини, одного ієрарха - почесного патріарха Філарета, який залишається зараз чинним архієреєм Православної церкви України", - наголосив Епіфаній під час спілкування з журналістами після молебню з нагоди 1031-річчя хрещення Русі.
Предстоятель ПЦУ зауважив, що український народ підтримує вже визнану Православну церкву України.
"І тому воля однієї людини не буде диктувати умови всій церкві, як далі їй розвивати своє майбутнє. Тому ми бачимо зараз підтримку того процесу, який відбувається, і віримо, що надалі все більше і більше православних українців будуть долучатися до нашої визнаної Православної церкви України", - сказав митрополит.