Більшість доказів причетності суддів ОАСК до зловживань, найімовірніше знищено, - Горбатюк

Про це Горбатюк заявив в інтерв'ю Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обшуки планувалося провести не тільки в приміщенні Окружного адмінсуду Києва, а й безпосередньо в кабінетах суддів. Однак ні керівництво ГПУ, ні суди не дозволили цього.

На питання про те, чи можна вважати, що в зв'язку з цим докази причетності суддів до зловживань втрачені, глава управління спецрозслідування ГПУ відповів ствердно.

"Думаю, так. Велика частина втрачена. Однак зловживання настільки масштабні, порушень так багато, що неможливо все знищити. Але найбільш важливі докази, які безспосередньо свідчили про причетність, напевно вже знищені. Втім, є докази, які побічно свідчать про зловживання, але до них ми повинні ще дістатися", - зазначив Горбатюк.

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Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.