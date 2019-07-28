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28.07.19 17:11

Кримських татар за пікет у Москві судитимуть в експрес-режимі, по 10 хвилин на людину, - адвокат Семедляєв

29 липня відбудеться суд над кримськотатарськими активістами, що вийшли 10 і 11 липня на Красну площу Москви на підтримку фігурантів першої Бахчисарайської "справи щодо так званого тероризму". За день планується провести 18 засідань, на кожне з яких виділено по 10 хвилин.

Кримських татар за пікет у Москві судитимуть в експрес-режимі, по 10 хвилин на людину, - адвокат Семедляєв

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АТR.

Завтра в Таганському районному суді відбудуться перші засідання. Всі засідання розглядатиме один суддя. Він на кожну справу виділив по 10 хвилин. Перша справа о 10:00, друга - о 10:10, тобто він розраховує, що за 10 хвилин він встигне вивчити матеріали справи, роз'яснити права, вислухати адвоката, винести вирок і приступити до наступної справи", - заявив Семедляев.

Крім того, адвокат додав, що після повернення до Криму кримських татар, на яких складено адміністративні протоколи, стали викликати в місцеве відділення російської поліції.

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"Їх і в Криму в спокої не залишать. І практично щодня до нас надходить інформація, що когось із цих людей співробітники поліції відвідують. Питають, як вони дісталися, як вони дізналися про суд, хто їм допоміг, різні питання ставлять" , - зазначив Семедляєв.

Нагадаємо, що 10 липня в Москві затримали 7 кримськотатарських активістів, які пікетували на Красній площі на підтримку фігурантів першої Бахчисарайської "справи щодо так званого тероризму". Затримані тримали в руках плакати з написами "Наші діти не терористи" і "Припиніть репресії".

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