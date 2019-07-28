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28.07.19 17:32

Порядок під час футбольного матчу за Суперкубок в Одесі забезпечуватимуть 1,2 тис. правоохоронців, - МВС

1 200 правоохоронців готові забезпечити громадський порядок під час футбольного матчу між "Динамо" і "Шахтарем", який відбудеться 28 липня в Одесі.

Порядок під час футбольного матчу за Суперкубок в Одесі забезпечуватимуть 1,2 тис. правоохоронців, - МВС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"У поліцію вже надійшла інформація про можливу готовність  окремих груп уболівальників вчинити хуліганські дії як на території міста, так і безпосередньо на стадіоні під час футбольного матчу, а також непокору представникам влади і порушення роботи громадського транспорту, що може привести до дестабілізації ситуації в місті", - йдеться в повідомленні.

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Для безпеки громадян на стадіон і вулиці міста вийде максимальна кількість правоохоронців, які будуть стежити за громадським порядком протягом дня і до завершення поєдинку. Перед початком матчу стадіон і прилеглу до нього територію вибухотехніки і кінологи перевірять на наявність небезпечних предметів.

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