Суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на шести дільницях 119-го округу на Львівщині, де переміг кандидат від "ЄС", воїн АТО Бондар

За рішенням суду, окружком має здійснити перерахунок голосів на шести дільницях № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461 031, № 460673 119-го округу і скласти відповідні протоколи, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому суд відмовив у перерахунку голосів на 48 виборчих дільницях того ж округу і визнанні протиправними дій окружної виборчої комісії того ж округу про встановлення підсумків голосування та складання протоколу про підсумки голосування.

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Зазначимо, що в пресслужбі партії "Європейська Солідарність" називають це рішення Львівського адміністративного суду "зухвалою спробою відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука".

За даними партії, опонент Михайла Бондаря Орест Кавецький входить в сім'ю партнерів Віктора Медведчука і балотувався в Верховну Раду від партії "Слуга народу".

"Наголошуємо, що ні в день голосування, ні пізніше не зафіксовано жодного акту про порушення виборчого процесу. Незважаючи на це, не маючи жодних правових підстав, львівський суд ухвалив рішення про перерахунок голосів.

"Європейська Солідарність" нагадує, що забезпечення проведення чесної і прозорої виборчої кампанії є одним з обов'язків новообраної влади, - так як це було забезпечено під час президентських виборів у 2014 і 2019 роках, а також під час парламентських виборів у 2014 році.

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Замість цього в Україну повертаються "виборчі традиції" епохи Януковича, коли грубі порушення під час волевиявлення замовчуються, а перемога в чесному змагальному процесі просто крадеться через рішення підконтрольних судів.

Вимагаємо від влади забезпечити неухильне дотримання законодавства України та міжнародних стандартів, а від правоохоронних органів - дати правову оцінку діям політичних рейдерів", - йдеться в повідомленні.