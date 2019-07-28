"Вважаю справою честі розібратися в ситуації", - глава поліції Дніпропетровщини Глуховеря про інцидент із патрульними

Про це Глуховеря повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли це сталось, особисто вислухав сторони конфлікту та був готовий ухвалити рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту. Наразі надам свідчення та пояснення у цій справі слідчим", - написав Глуховеря .
Генерал підкреслив, що для нього справа честі розібратися в ситуації.
Нагадуємо, раніше був оприлюднений запис того, як в 2018 році спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.
Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.