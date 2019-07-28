Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
28.07.19 19:06

"Вважаю справою честі розібратися в ситуації", - глава поліції Дніпропетровщини Глуховеря про інцидент із патрульними

Керівник поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря заявив, що готовий надати будь-яку інформацію щодо інциденту із затриманням патрульних, які зупинили його автомобіль.

"Вважаю справою честі розібратися в ситуації", - глава поліції Дніпропетровщини Глуховеря про інцидент із патрульними

Про це Глуховеря повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли це сталось, особисто вислухав сторони конфлікту та був готовий ухвалити рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту. Наразі надам свідчення та пояснення у цій справі слідчим", - написав Глуховеря .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція

Генерал підкреслив, що для нього справа честі розібратися в ситуації.

Нагадуємо, раніше був оприлюднений запис того, як в 2018 році спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.

Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Вважаю справою честі розібратися в ситуації, - глава поліції Дніпропетровщини Глуховеря про інцидент із патрульними 01

Читайте також: Філатов прокоментував призначення начальником Нацполіції Дніпропетровської області Глуховері

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100