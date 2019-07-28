Синоптики прогнозують у Києві високу пожежну небезпеку до кінця місяця, - ДСНС

Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру, передає Цензор.НЕТ.
"28-31 липня в столиці очікується висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Також, за даними Укргідрометцентру, 28 і 29 липня високий рівень пожежної небезпеки зберігатиметься в Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській областях і в Криму.
Рівень пожежної небезпеки в Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях оцінюють як потенційно небезпечний, інформує Радіо Свобода.