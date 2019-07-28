Суд зобов'язав перерахувати голоси на 64-му окрузі в Коростені, де переміг чинний нардеп Арешонков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.

Колегія суддів скасувала протокол про підсумки голосування та зобов'язала окружну комісію провести повторний підрахунок голосів по всіх 299 виборчих дільниць округу.

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Зазначимо, що перемогу на окрузі здобув чинний нардеп від Блоку Петра Порошенко Володимир Арешонков, В'ячеслав Сигачев став другим, депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський посів третє місце.

За інформацією інтернет-видання "Житомир.info", судове засідання розпочалося о 10:00 26 липня і тривало з перервами до 1:00 ночі 27 липня. О 9:00 27 липня колегія в складі трьох суддів продовжила розгляд справи, о 12:30 судді пішли до нарадчої кімнати і через 4 години оголосили рішення.

"Житомир.info" зазначає, що під час судового засідання Сигачев заявив про погрози на адресу його родини: "Були анонімні погрози життю моїх дітей і моєї сім'ї. І мене змушували визнати результати цих виборів".