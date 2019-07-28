Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві

Відповідний коментар опублікований на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Варварське побиття власних громадян, численні арешти та затримання, застосування штучних та дискримінаційних передвиборчих фільтрів, покликаних забезпечити участь у виборах виключно "зручних кандидатів", доводить неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення, демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією.

Такими системними порушеннями фундаментальних свобод і прав людини - на свободу висловлювань та мирний протест - Кремль відверто знущається над тими європейськими державами і політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в Парламентську асамблею Ради Європи. Для нас очевидним є те, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-парією. Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль останніми днями. Очікуємо на таке ж рішуче засудження дій російської влади з боку інших представників нашої європейської й євроатлантичної спільноти", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, на акції за вільні вибори в Москві 27 липня затримали понад 1300 осіб. Щонайменше 152 людини залишилися на ніч в ОВС.

Офіційний представник ЄС Майя Косьянчич від імені ЄС закликала владу Росії дотримуватися міжнародних зобов'язань під час проведення місцевих виборів, які відбудуться у вересні.