Прибрати додаткові функції, зосередитися на контррозвідці, - Данилюк розповів про плановану реформу СБУ. ВIДЕО

Про це розповів секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку, інформує Цензор.НЕТ.

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Секретар РНБО підкреслив, що Служба безпеки історично вбудована у багато процесів держави, тому до її реформування всі інші реформи абсолютно не матимуть сенсу.

Що має відбутися:

1. СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері – це контррозвідка.

Прибрати додаткові функції, які непритаманні СБУ, зокрема економічна сфера та боротьба з корупцією.

Він додав, що вищезазначені дії активно підтримуються нашими міжнародними партнерами, а також президентом Зеленським.

"Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, зокрема з НАТО. І чомусь його не підтримують наші експерти. Чому? Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні", – сказав Данилюк.

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Він заявив, що до створення законопроєктів мають бути залучені СБУ, українські та західні партнери.