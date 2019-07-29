Найманці РФ обстріляли КПВВ "Мар'їнка". Від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні штабу ОС станом на 07:00 29 липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Водночас, збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано. Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ворог обстріляв КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета, постраждалих немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО