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29.07.19 08:06

Найманці РФ обстріляли КПВВ "Мар'їнка". Від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано, - пресцентр ООС

З початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Найманці РФ обстріляли КПВВ "Мар'їнка". Від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні штабу ОС станом на 07:00 29 липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Водночас, збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано. Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ворог обстріляв КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета, постраждалих немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Найманці РФ обстріляли КПВВ Марїнка. Від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано, - пресцентр ООС 01

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