Для проведення військової реформи вже створено координаційний офіс, - Данилюк

Про це заявив в інтерв'ю 24 каналу Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Є ще військова реформа. Для цього ми вже створили координаційний офіс, який створений на базі вже зроблених і нових напрацювань за допомогою західних експертів, зокрема США, Канади, Великої Британії. Ми зараз будемо впроваджувати це в життя. Дуже добре, що нове керівництво генерального штабу повністю підтримує військову реформу, розуміє логіку, тому що він через все це пройшов. ... Багато чого з того, що повинні були б зробити, не було зроблено і це треба впровадити. Перш за все, для того, щоб наша армія була дійсно сильніше. Тобто має бути якісна система управління. У нас навіть на цьому рівні є певні проблеми. А базові речі, які повинні бути в кожній розвиненій країні, у нас не реалізовані. Я вважаю, що Міністерство оборони має займатися виключно формуванням політики", - зазначив Данилюк.

Відповідаючи на запитання, чи є кандидати на посаду міністра, Данилюк сказав: "Коли будуть, ми вам обов'язково повідомимо. При формуванні уряду, звичайно, буде міністр оборони, і ви про це дізнаєтеся. Завжди була проблема у співпраці міністра оборони і начальника генштабу. Тому потрібно нормалізувати загальну систему управління. Наприклад, є потрібний проєкт, який передбачає ведення обліку усіх одиниць нашого озброєння".

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За його словами, потрібно не просто провести аудит, а й мати реальний результат. "А результат - це система, яка працює. Коли ми розуміємо, де є потреба в боєприпасах, і знаємо, звідки і як швидко туди їх доставити. Така система мала б бути відбудована ще в 2014 році", - додав Данилюк.