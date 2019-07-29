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29.07.19 08:51

Закон про вільну економічну зону "Крим" потрібно серйозно змінювати, - представник Зеленського в АРК Кориневич

Український закон про вільну економічну зону "Крим" вимагає серйозних змін. До роботи над цим питанням потрібно залучити українських та міжнародних експертів.

Закон про вільну економічну зону "Крим" потрібно серйозно змінювати, - представник Зеленського в АРК Кориневич

Таку думку висловив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії

"Питання комплексне і важливе, і, звичайно, воно хвилює кримчан. Всі ми знаємо, що закон про вільну економічну зону "Крим" дійсно піддається абсолютно конструктивній і обґрунтованій критиці. Думаю, що цей закон потрібно серйозно міняти, над ним треба серйозно попрацювати українським експертам. Можливо, залучити міжнародних експертів. Тому що там дійсно дуже багато проблемних питань", - зазначив Кориневич.

На його думку, потрібно окремо звернути увагу на вирішення питання зі статусом громадян України з кримською реєстрацією, які, відповідно до закону про СЕЗ "Крим", мають статус нерезидентів.

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"Кримчан, які проживають на території Криму, не вважають резидентами України, відповідно – вони мають обмеження щодо отримання банківських та інших послуг. Ми над цим питанням будемо обов'язково працювати. Будемо дивитися, яким чином його краще вирішити, або в межах напрацювання змін до цього закону, або іншим способом. Кожна кримська неурядова організація про це говорить - це одне з головних проблемних питань. Тому, я думаю, найближчим часом ми почнемо його вирішувати. це важливо, і я вам гарантую, що це питання ми не обійдемо увагою", - запевнив постпред президента України в АРК.

Згідно з положеннями про вільну економічну зону "Крим", які діють з осені 2014 року, в Криму не стягуються загальнодержавні податки і збори, а зареєстровані тут фізичні та юридичні особи вважаються нерезидентами. Термін дії зони - 10 років.

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