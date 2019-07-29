Закон про вільну економічну зону "Крим" потрібно серйозно змінювати, - представник Зеленського в АРК Кориневич

Таку думку висловив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії

"Питання комплексне і важливе, і, звичайно, воно хвилює кримчан. Всі ми знаємо, що закон про вільну економічну зону "Крим" дійсно піддається абсолютно конструктивній і обґрунтованій критиці. Думаю, що цей закон потрібно серйозно міняти, над ним треба серйозно попрацювати українським експертам. Можливо, залучити міжнародних експертів. Тому що там дійсно дуже багато проблемних питань", - зазначив Кориневич.

На його думку, потрібно окремо звернути увагу на вирішення питання зі статусом громадян України з кримською реєстрацією, які, відповідно до закону про СЕЗ "Крим", мають статус нерезидентів.

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"Кримчан, які проживають на території Криму, не вважають резидентами України, відповідно – вони мають обмеження щодо отримання банківських та інших послуг. Ми над цим питанням будемо обов'язково працювати. Будемо дивитися, яким чином його краще вирішити, або в межах напрацювання змін до цього закону, або іншим способом. Кожна кримська неурядова організація про це говорить - це одне з головних проблемних питань. Тому, я думаю, найближчим часом ми почнемо його вирішувати. це важливо, і я вам гарантую, що це питання ми не обійдемо увагою", - запевнив постпред президента України в АРК.

Згідно з положеннями про вільну економічну зону "Крим", які діють з осені 2014 року, в Криму не стягуються загальнодержавні податки і збори, а зареєстровані тут фізичні та юридичні особи вважаються нерезидентами. Термін дії зони - 10 років.