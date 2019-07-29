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29.07.19 09:15

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу". ФОТОрепортаж

У Трускавці в санаторно-готельному комплексі "Ріксос" стартує тижнева школа "Зе!Депутата" для майбутніх депутатів партії "Слуга народу".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" протягом тижня проходитимуть навчання в Трускавці. З 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки.

Повідомлялося, що інтенсив у Трускавці - це тільки перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія. Навчання буде проходити в рамках комерційного контракту, а його вартість пообіцяли вказати в звіті партії "Слуга народу".

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 01

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 02

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 03
У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 04
У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 05

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 06

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков дає коментарі журналістам.


У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 07

Спортсмен і майбутній нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк дає коментар "NewsOne".

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 08

Зазначимо, що "Ріксос", в якому проходить підготовка народних обранців, є одним з найдорожчих готелів в регіоні: згідно з офіційним прайсом, сьогодні, в "високий сезон" номер сингл коштує 3500 грн, а дабл - 4700 з харчуванням.

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Раніше президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у Facebook розповів про програму навчання народних обранців.

"Навчання буде максимально інтенсивним, жорстким і насиченим. Саме такий формат ми розробили спільно з представниками партії. ... При виборі місця для навчання ми зіткнулися з перешкодою: незважаючи на той факт, що Україна розвиває рекреаційну складову економіки, поки немає комплексів, які можуть забезпечити одночасне навчання майже трьох сотень людей. Тому зупинили свій вибір на комплексі в Трускавці, де раніше проводили свої навчальні курси великі міжнародні та українські компанії", - написав Милованов.

Він зазначив, що формат роботи буде жорстким, лекції для депутатів триватимуть з 8:30 до 21:30.

"У комплексі з лекційними заняттями студенти будуть опрацьовувати отримані знання в групах для того, щоб закріпити їх", - додав Милованов.

"Такий жорсткий формат - це реально жесть. Навіть для мене, з досвідом дуже вимогливих програм у топових університетах. Подивимося, і хто витримає", - зазначив він.

"За сім днів не можна навчити нічому", – пишуть в коментарях. Не погоджуюсь. В корпоративному навчанні, а також навчанні з публічного врядування досить часто використовуються дво-, триденні та тижневі інтенсиви. Це лише перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія",- запевнив Милованов.

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 09

У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від Слуги народу 10

Нагадаємо, тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями, стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради 9-го скликання. В "Слузі народу" заявили, що проведуть освітній інтенсив, щоб новообрані депутати отримали необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми та перспективи різних галузей економіки і соціального життя країни; отримали глибоке розуміння бюджетного процесу і процесу прийняття державних рішень; навчилися будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроекти; засвоїли принципи і техніки обговорення законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.

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