Позиція щодо непостачання води в Крим є правильною і слушною, - постпред Зеленського в АРК Кориневич

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "СЕГОДНЯ".

"Мені здається, що це недоречно. Позиція щодо непостачання води Північно-Кримським каналом в Крим є правильною і слушною. Україна повинна застосовувати механізми, які має, для тиску на державу-окупанта. Для держави-окупанта це питання, безумовно, є важливим, тому що це, власне кажучи, господарська діяльність на території Криму. Але я не думаю, що найближчим часом ми отримаємо якісь зміни в цьому підході. Ми не можемо говорити про подачу води. У тій ситуації, що ми маємо, ми не можемо говорити про подачу води Північно-Кримським каналом у Крим. Я вважаю, що це однозначна позиція", - зазначив Кориневич.

Він також підкреслив, що така ж позиція в Офісі президента щодо окупованого Криму існує і з приводу постачання електроенергією з материкової України.

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Нагадаємо, раніше Кориневич заявив, що господарські питання на території АР Крим держава-окупант-Росія - має вирішувати сама. А "сезонні" питання, в тому числі і про воду для Криму, перестануть виникати, коли відповідні структури розроблять стратегію деокупації півострова.