"Зняли те, що у нас була можливість зняти", - Разумков розповів, чому для "школи депутата" зняли найдорожчий готель у Трускавці

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Була принципова позиція вивезти наших депутатів за межі Києва, тому що це буде зовсім інша робоча обстановка. На жаль, під Києвом ми не знайшли бази, де можна розмістити таку кількість людей", - сказав Разумков.

Пояснюючи вибір "Ріксос", де вартість номера починається від 3600 грн на добу, а не державного пансіонату з меншим бюджетом, Разумков відповів, що "зняли те, що у нас була можливість зняти".

"Те, що у нас була можливість зняти ... Ну ви ж не знаєте, скільки часу у нас було, на жаль, для підготовки цього заходу", - сказав лідер партії.

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"Мені б хотілося, щоб було більше готелів, і дорожчих, і дешевших, і різних", - додав Разумков.

Загальну вартість навчання і перебування в готелі політик на назвав, пославшись на те, що не відповідає за бухгалтерські витрати партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майбутні народні депутати України від партії "Слуга народу" проведуть навчальні курси для майбутніх парламентаріїв у Трускавці. Майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" протягом тижня будуть проходити навчання в Трускавці. З 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки.