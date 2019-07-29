"Результати роботи в тилу ворога говорять самі за себе", - Зеленський привітав воїнів ССО з професійним святом

Привітання Зеленського і Хомчака, розміщені на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Сили спеціальних операцій не просто рід військ, насамперед це воїни нової формації з особливою філософією, стилем життя та умовами бойової діяльності. Відмінною рисою кожного з вас є дух братерства й відданості, відваги та сміливості", - зазначив президент.

"Через специфіку своєї діяльності, військовослужбовці-спецпризначенці зазвичай є маловідомими для більшості громадян, але результати їх роботи, зокрема й в тилу ворога, говорять самі за себе", - додав глава держави.

"Сьогодні, вшановуючи славних воїнів у сірих беретах, низько вклоняємося світлій пам’яті полеглих та згадуємо усіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України. Вічна їм слава!" - підкреслив президент.

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Також він щиро подякував усім військовослужбовцям та ветеранам Сил спеціальних операцій ЗСУ за відданість обов'язку і Батьківщині.

"Сформовані в розпал російської агресії Сили спеціальних операцій успішно пройшли непростий шлях від становлення до набуття необхідних бойових спроможностей. Сьогодні воїни-спецпризначенці по праву вважаються представниками одного із найбільш сучасних компонентів Збройних Сил України, який здатний ефективно виконувати широкий спектр спеціальних і бойових завдань у будь-яких умовах обстановки. Такі досягнення є результатом щоденної копіткої праці кожного, хто має честь носити сірий берет, який символізує особливі бойові традиції та специфіку діяльності Сил спеціальних операцій. З нагоди свята висловлюю подяку всім військовослужбовцям та ветеранам цього славного роду сил за самовіддану службу України та високу громадянську позицію", - акцентував Хомчак.