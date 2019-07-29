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29.07.19 10:56

Коаліція є, вона забере всі міністерські крісла, - Герус

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере всі міністерські крісла.

Коаліція є, вона забере всі міністерські крісла, - Герус

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК.Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Коаліція вже є, монобільшість", - зазначив Герус.

"Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні в кого не було сумнівів у демократичності нової влади, які саме, поки не знаю", - додав він.

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На запитання про можливу коаліцію з "Голосом" він відповів: "Це ж залежить і від "Голосу", від їхньої позиції і політичних побажань. Побачимо".

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