Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський, якого відпустили під домашній арешт "через стан здоров'я", відвідав футбольний матч в Одесі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Facebook-спільноти "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?".
"Знайомтесь, це - організатор вбивства Каті Гандзюк - Ігор Павловський. Він офіційно звинувачується по справі Гандзюк. Він в Одесі, дивиться гру Динамо і Шахтаря. Ще взимку Павловський сидів в СІЗО. Але потім його випустили під домашній арешт з носінням електронного браслету "через жахливий стан здоров'я"", - йдеться в повідомленні.
Активісти зазначають, що "Ігорю було дуже погано в СІЗО - він не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав. Так нам брехали в СБУ. Так нам брехали в ГПУ. Так нам брехали адвокати Павловського. Бо "передсмертний стан здоров'я" ви бачите на фото. В Ігоря насправді все добре ... Він живе, а Катя не живе. Він дивиться гру Шахтаря та Динамо, а Катя не дивиться. Він фейково вмирав, а Катя реально вмерла".
Нагадаємо, в травні цього року суд відпустив з-під варти колишнього помічника депутата Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк, під домашній арешт із зобов'язанням носити браслет.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.
Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.
4 листопада потерпіла померла в лікарні.
Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.
11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".
15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.
3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.