Найманець РФ, соратник терориста Гіркіна Купріян, який украв трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу за "законом Савченко"

Про це йдеться в публікації Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

Саме Купріян є тим найманцем РФ, який, за даними Служби безпеки України, організував викрадення в липні 2014 року трейлера для перевезення ЗРК "Бук". Саме з цього ЗРК 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий літак рейсу МН17 Malaysia Airlines.

Купріян був затриманий українськими правоохоронцями під час перетину держкордону в грудні 2015 року.

У грудні 2017 року він був засуджений київським судом до 5 років позбавлення волі і до нього було застосовано "закон Савченко".

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Термін тюремного ув'язнення Купріяна закінчився 20 червня поточного року.

Через погане поводження під вартою суд встановив за ним адміністративний нагляд строком на 1 рік.

Купріян зобов'язаний в нічний час перебувати вдома і 4 рази на місяць відзначатися в поліції.

Також йому заборонено відвідувати ресторани, кафе, бари, магазини з метою придбання спиртних напоїв.

Зазначимо також, що найманець РФ Дмитро Купріян (позивний "Батя") є близьким соратником російського терориста, полковника ФСБ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який командував найманцями РФ на Донбасі в 2014 році.