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29.07.19 11:10

Найманець РФ, соратник терориста Гіркіна Купріян, який украв трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу за "законом Савченко"

Термін тюремного ув'язнення колишнього "начальника служби тилу" самопроголошеної "ДНР" Дмитра Купріяна (позивний "Батя") завершився.

Найманець РФ, соратник терориста Гіркіна Купріян, який украв трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу за "законом Савченко"

Про це йдеться в публікації Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

Саме Купріян є тим найманцем РФ, який, за даними Служби безпеки України, організував викрадення в липні 2014 року трейлера для перевезення ЗРК "Бук". Саме з цього ЗРК 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий літак рейсу МН17 Malaysia Airlines.

Купріян був затриманий українськими правоохоронцями під час перетину держкордону в грудні 2015 року.

У грудні 2017 року він був засуджений київським судом до 5 років позбавлення волі і до нього було застосовано "закон Савченко".

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Термін тюремного ув'язнення Купріяна закінчився 20 червня поточного року.

Через погане поводження під вартою суд встановив за ним адміністративний нагляд строком на 1 рік.

Купріян зобов'язаний в нічний час перебувати вдома і 4 рази на місяць відзначатися в поліції.

Також йому заборонено відвідувати ресторани, кафе, бари, магазини з метою придбання спиртних напоїв.

Зазначимо також, що найманець РФ Дмитро Купріян (позивний "Батя") є близьким соратником російського терориста, полковника ФСБ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який командував найманцями РФ на Донбасі в 2014 році.

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