Серіал "Слуга народу" дивилися навіть Меркель і кілька глав МЗС, - Клімкін

Про це розповів в інтерв'ю Укрінформу міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Я вам можу відкрити таємницю, що коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель її команда нарізала декілька епізодів з серіалу, щоб вона подивилася", - сказав Клімкін.

Він додав, що ще декілька міністрів закордонних справ дивилися серіал і цікавилися в нього (Клімкіна, - ред.) його думкою стосовно цього, однак відмовився їх назвати, оскільки не питав у них дозволу.

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Клімкін зазначив, що сам також іще задовго до виборів спеціально переглянув декілька серій "Слуги народу".

"Я взагалі вважаю, що треба дивитися український медіапростір, щоб розуміти, що відбувається. Та й просто цікаво! Врешті-решт, я вважаю, що деякі речі у серіалі зроблені дуже талановито", - вважає міністр.

"Слуга народу" — український комедійний політичний телесеріал виробництва студії "Квартал-95" про неймовірну історію обрання Президентом України вчителя історії. Головну роль учителя історії — Василя Голобородька в серіалі виконує нинішній Президент України Володимир Зеленський. Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 16 листопада 2015 року на українському телеканалі 1+1,