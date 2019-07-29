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29.07.19 11:31

"Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк": Сарган пояснила, чому ГПУ досі не підписала підозри на суддів Окружного адмінсуду Києва

Заступник Генпрокурора лише сьогодні зранку отримав проекти підозр суддям Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

"Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк": Сарган пояснила, чому ГПУ досі не підписала підозри на суддів Окружного адмінсуду Києва

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка Генпрокурора

Юрія Луценка Лариса Сарган, коментуючи заяви про нібито затягування Генпрокуратурою підписання цих підозр, передає Цензор.НЕТ.

"Лише о 10:55 понеділка, 29.07.19 р, підозри на суддів ОАСК надійшли на підпис заступника Генпрокурора. Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк", - заявила Сарган.

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Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість доказів причетності суддів ОАСК до зловживань, найімовірніше знищено, - Горбатюк

Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк: Сарган пояснила, чому ГПУ досі не підписала підозри на суддів Окружного адмінсуду Києва 01

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