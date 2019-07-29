"Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк": Сарган пояснила, чому ГПУ досі не підписала підозри на суддів Окружного адмінсуду Києва

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка Генпрокурора

Юрія Луценка Лариса Сарган, коментуючи заяви про нібито затягування Генпрокуратурою підписання цих підозр, передає Цензор.НЕТ.

"Лише о 10:55 понеділка, 29.07.19 р, підозри на суддів ОАСК надійшли на підпис заступника Генпрокурора. Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк", - заявила Сарган.

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Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

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