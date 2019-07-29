Через спеку в Києві поліція обмежила рух вантажівок

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг і вулиць столиці в період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовантажного транспорту з 11:00 до 18:00", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що інтенсивність вантажного транспорту і підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої й усадкової деформації. Час обмеження може варіюватися відповідно до температурного режиму.

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