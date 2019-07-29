Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.07.19 12:13

Через спеку в Києві поліція обмежила рух вантажівок

Через високу температуру повітря патрульна поліція обмежила в Києві рух великовантажного транспорту з 11:00 до 18:00.

Через спеку в Києві поліція обмежила рух вантажівок

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг і вулиць столиці в період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовантажного транспорту з 11:00 до 18:00", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що інтенсивність вантажного транспорту і підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої й усадкової деформації. Час обмеження може варіюватися відповідно до температурного режиму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синоптики прогнозують у Києві високу пожежну небезпеку до кінця місяця, - ДСНС

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100