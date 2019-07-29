"Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського", - Шалайський

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав головний редактор "Наших грошей" Олексій Шалайський, передає Цензор.НЕТ.

Олексій Шалайський висловив свою гіпотезу щодо шокуючої прослушки суддів.

За кілька місяців до виборів, побачивши соціологію, судді ОАСК вирішили переорієнтуватись на команду нового президента. У "плівках" кілька разів зринає фраза, що треба дочекатись першого туру виборів. Домовленості в той час можна було проводити лише з майбутнім регентом – Андрієм Богданом.

Вища кваліфкомісія, сформована Порошенком, у відповідь вирішила, що прийшов час для жорсткого оцінювання і відповідно – проріджування лав суддів ОАСК.

Оскільки регент ще допомогти не міг, то судді ОАСК почали боротись самотужки – від подання десятків фейкових судових позовів і масових хвороб до заміни кількох членів ВККС на підконтрольних.

Вибори закінчились, судді ОАСК почали приймати рішення на користь регента, ВККС продовжила втрачати членів, те саме зачепило і Вищу Раду правосуддя. Здавалось, що операція закінчилась.

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"І тут під регентом вибухає несподівана бомба. Департамент Горбатюка і Ситник вивалюють пресконференцію із прослушкою, від якої сльозяться очі. Вибух став несподіваним, бо, здавалось, що всіх мінерів вже знешкодили: із САПом вже давно провели профілактичні бесіди, а в ГПУ призначили свого заступника Генпрокурора. Однак раптом виявилось, що операцію провели без САПу, а заступника Генпрокурора поставили перед фактом гучною прес-конференцією", - йдеться в публікації.

"Результат. Богдан сів в розтяжку. З одного боку – неформальні вірчі грамоти корупційним суддям і прокурорам вже видані, і треба дотримуватись домовленостей. З іншого – дотримання цих домовленостей буде плювком в обличчя суспільства. Саме ця розтяжка є головною причиною того, що знайти будь-які коментарі від команди Зеленського щодо суддівського скандалу є вкрай складно. PS.Особисто я вважаю, що Богдан не відчуває дискомфорту від цього шпагату, бо, не думаю, що для нього важливі настрої пересічних громадян. Проблема тільки в тому, що в громадян може бути інша думка", - підсумував Шалайський.

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Нагадаємо, 26 липня 2019 року детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ (УСР ГПУ) провели санкціоновані слідчі дії (обшуки) в приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) і Суворовського районного суду Одеси в рамках розслідування можливого скоєння кримінальних злочинів главою і окремими суддями ОАСК.