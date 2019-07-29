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29.07.19 12:56

Зеленський призначив колишнього гендиректора СТБ Бородянського своїм позаштатним радником

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього генерального директора телеканалу СТБ, керівника групи StarLightMedia Володимира Бородянського своїм позаштатним радником.

Зеленський призначив колишнього гендиректора СТБ Бородянського своїм позаштатним радником

Відповідний указ №557/2019  від 29 липня 2019 року розміщено на президентському сайті в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Бородянського Володимира Володимировича радником президента України (поза штатом)", - сказано в документі.

Бородянський написав у Facebook, що в команді Зеленського планує розвивати гуманітарну галузь в Україні.

"Отже, нині моя посада - радник президента з гуманітарних питань. Як це бачу: можливість зробити і реалізувати задуми та стратегії, які докорінно змінять гуманітарну галузь в Україні. Я хочу, аби держава могла запропонувати своїм митцям підтримку, захист та справедливі і прозорі KPI їхньої роботи", - заявив він.

За його словами, закордонним діячам мистецтва хотів би забезпечити умови, які будуть стимулювати їх до роботи в Україні та за допомогою яких країна буде першою серед потенційних партнерів будь-якого міжнародного проекту.

"Щоб знову, навіть не з’являлося запитань чому серіал "Чорнобиль" HBO та Sky знімали не в Україні, а в Литві. Що це означає? Це означає прибуток, який можна інвестувати у власне виробництво і презентацію України світові", - стверджує Бородянський.

Він зазначив, що мистецтво, спорт і інформаційна безпека повинні розвиватися за підтримки держави, а держава має розуміти, для чого і для якої кінцевої мети існує кожен з її гуманітарних активів.

"Наразі завдання президента наступне : спільно з депутатами, індустрією, експертами, науковим співтовариством - створити гуманітарну стратегію, сформувати конкретну програму дій, підґрунтя для зміни законодавства, та появи нового, трансформувати інфраструктуру гуманітарної сфери відповідно до затвердженої парламентом стратегії", - розповів ексмедійник.

Бородянський додав, що це виклик для України і шанс на зміни.

"Хто це робитиме? Команда. Команду робочої групи добиратиму з найкращих професіоналів індустрії, в якій за кожним напрямком буде закріплений окремий куратор, що у свою чергу сформує свою робочу групу", - сказав він.

Зокрема, зазначив, що напрямків роботи багато: музеї і заповідники, театри, музика, консерваторії, філармонії, кіно, релігія, бібліотеки, книги.

А також медіа: ЗМІ (ТБ, преса, радіо), соціальні медіа та інтернет-видання, інформаційна безпека, спорт, туризм та благодійність.

Бородянський додав, що його команда буде багато взаємодіяти з галуззю освіти.

Зеленський призначив колишнього гендиректора СТБ Бородянського своїм позаштатним радником 01

Володимир Бородянський з 2004 є генеральним директором телеканалу СТБ, а з березня 2012 року очолює медіагрупу StarLightMedia. Раніше, в 2000 році, працював керівником відділу управління медіаактивами "Альфа-банку", відповідав за реалізацію бізнес-проектів "Новий канал", "Наше радіо" та ін.

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