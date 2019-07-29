Зеленський призначив колишнього гендиректора СТБ Бородянського своїм позаштатним радником

Відповідний указ №557/2019 від 29 липня 2019 року розміщено на президентському сайті в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Бородянського Володимира Володимировича радником президента України (поза штатом)", - сказано в документі.

Бородянський написав у Facebook, що в команді Зеленського планує розвивати гуманітарну галузь в Україні.

"Отже, нині моя посада - радник президента з гуманітарних питань. Як це бачу: можливість зробити і реалізувати задуми та стратегії, які докорінно змінять гуманітарну галузь в Україні. Я хочу, аби держава могла запропонувати своїм митцям підтримку, захист та справедливі і прозорі KPI їхньої роботи", - заявив він.

За його словами, закордонним діячам мистецтва хотів би забезпечити умови, які будуть стимулювати їх до роботи в Україні та за допомогою яких країна буде першою серед потенційних партнерів будь-якого міжнародного проекту.

"Щоб знову, навіть не з’являлося запитань чому серіал "Чорнобиль" HBO та Sky знімали не в Україні, а в Литві. Що це означає? Це означає прибуток, який можна інвестувати у власне виробництво і презентацію України світові", - стверджує Бородянський.

Він зазначив, що мистецтво, спорт і інформаційна безпека повинні розвиватися за підтримки держави, а держава має розуміти, для чого і для якої кінцевої мети існує кожен з її гуманітарних активів.

"Наразі завдання президента наступне : спільно з депутатами, індустрією, експертами, науковим співтовариством - створити гуманітарну стратегію, сформувати конкретну програму дій, підґрунтя для зміни законодавства, та появи нового, трансформувати інфраструктуру гуманітарної сфери відповідно до затвердженої парламентом стратегії", - розповів ексмедійник.

Бородянський додав, що це виклик для України і шанс на зміни.

"Хто це робитиме? Команда. Команду робочої групи добиратиму з найкращих професіоналів індустрії, в якій за кожним напрямком буде закріплений окремий куратор, що у свою чергу сформує свою робочу групу", - сказав він.

Зокрема, зазначив, що напрямків роботи багато: музеї і заповідники, театри, музика, консерваторії, філармонії, кіно, релігія, бібліотеки, книги.

А також медіа: ЗМІ (ТБ, преса, радіо), соціальні медіа та інтернет-видання, інформаційна безпека, спорт, туризм та благодійність.

Бородянський додав, що його команда буде багато взаємодіяти з галуззю освіти.

Володимир Бородянський з 2004 є генеральним директором телеканалу СТБ, а з березня 2012 року очолює медіагрупу StarLightMedia. Раніше, в 2000 році, працював керівником відділу управління медіаактивами "Альфа-банку", відповідав за реалізацію бізнес-проектів "Новий канал", "Наше радіо" та ін.

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