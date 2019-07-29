Мінський процес уже модифікували - там немає Медведчука, - Безсмертний

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Лівий берег, передає Цензор.НЕТ.

"Ми його (мінський процес. - Ред.) вже модифікували – там немає Медведчука. Це вже дуже серйозна модифікація: це означає, що змінений об’єкт і мені здається, що це шанс. Але над цим треба задумуватися і почати робити щось", - розповів він.

"Тепер щодо фактору залучення інших кадрів. Залучення може бути різним: формальним, фактичним, аналітичним, безпековим і так далі. От я би попробував ці речі розвивати навколо. Більше того, чого явно не вистачає – не вистачає громадської складової. Дивіться, ми ж маємо справу з особливим явищем, яке називається війна. І якщо ми усвідомлюємо це, то проти війни треба боротися усіма інструментами – іноді навіть тими, які просто ми не усвідомлюємо, що вони зіграють свою роль. Наприклад, у мінському процесі досягаються домовленості про помилування, звільнення, видачу, обмін і так далі. Подивімось статистику: а скільки було звільнено в ході мінського процесу? І без мінського процесу – через домовленості з польових командирами безпосередньо на лінії розмежування? Я дуже часто звертаю увагу на такі речі. От так в мінському процесі і почали з’являтися деякі прізвища", - додав Безсмертний.

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Відповідаючи на запитання, чи буде змінений кадровий склад політичної підгрупи в ТКГ, Безсмертний сказав: "Ситуація видається такою, що я відновлюю всі комунікації, які в мене були, тому що це робота з цілим рядом зовнішніх, внутрішніх, спеціалізованих і комунікаційних інституцій. От, наприклад, коли обговорюється питання виборів, чи питання амністії, чи питання інших різних процесів різних - ну ти ж не можеш все знати, під такі речі вкрай потрібно залучати різних людей. В тому числі – з громадського сектору. Але кожна робота має бути оплачена: а хто дасть ці гроші?".

Безсмертний вважає, що громадський сектор і депутатів потрібно залучити до цієї роботи. Однак він не сказав, це мають бути окремі депутати чи представники фракцій-партій.

"Життя покаже", - додав він.