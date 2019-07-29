Учасникам Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу потрібні статус, фінансування і дипломатичні паспорти, - Безсмертний

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"На цій зустрічі зустрічі я попросив президента дати мені доручення підготувати відповідні укази і проекти документів для організації її роботи. Він на це погодився і я вже почав над цим працювати: переговорив з Леонідом Даниловичем Кучмою як головою ТКГ, з Русланом Демченком як з радником президента. З учасниками Трьохсторонньою контактної групи, головами підгруп. Коли з’явиться чорновик документів, тоді треба буде обов’язково зустрітися із секретарем РНБО. Далі – переговори в уряді, оскільки все це потребує певного фінансового забезпечення. І так далі"", - сказав Безсмертний.

За його прогнозами, в цілому, треба нам усім буде пройти сім кіл пекла. Але це те, що потрібно було зробити ще вчора. Бо підходять до мене люди і кажуть: "ну от ми в черговий раз купили квитки за свої гроші. Скільки це буде тривати?", - розповів він.

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Безсмертний пояснив, що на сьогодні існує механізм компенсації - тобто спочатку витрачаються свої гроші, потім подається звіт і вже після цього здійснюється повернення.

Ще один аспект: учасникам ТКГ потрібні дипломатичні паспорти. "Я, наприклад, нев'їзний в Білорусь - і те, що білоруси пропустили мене на засідання ТКГ - це тільки господу Богу і деяким людям відомо, що це забезпечували, скільки було докладено зусиль", - сказав він.

Інший аспект - питання безпеки. " От я віз валізу, де був комп’ютер з інформацією закритого типу, документи на паперових носіях для службового користування, з технічним завданням, тактикою ведення переговорного процесу. На основі цих невинних документів, за бажання, можна зробити таку "бомбу", що я потім додому не повернуся", - сказав він.

Крім того, учасникам групи потрібен відповідний статус. " Роман Безсмертний: так, колишній віцепрем’єр, але зараз просто громадянин України, якому потрібно працювати з міністерством юстиції, Кабінетом міністрів, РНБО, міністерством оборони. І щоб не сказали – "хто ти такий? Іди звідси" я і взяв на себе роботу підготувати відповідний указ і надати статус групі", - розповів він.

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