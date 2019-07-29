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29.07.19 14:40

Попередньому президенту бракувало політичної волі, новому - не бракує, - батько Гандзюк після зустрічі із Зеленським

Батько загиблої Катерини Гандзюк заявив, що зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та результат розмови видався йому обнадійливим.

Попередньому президенту бракувало політичної волі, новому - не бракує, - батько Гандзюк після зустрічі із Зеленським

Про це Віктор Гандзюк розповів в інтерв'ю BBC-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зустрічалися із Зеленським. Але оскільки зустріч була не для піару, то єдине, що скажу - вона була обнадійливою. У попереднього президента бракувало політичної волі. Після зустрічі з новим президентом думаю, що йому у цьому напрямку політичної волі не бракує... ми зустрілися з Порошенком - за його ініціативою ... я йому сказав: Петре Олексійовичу, я не прошу, щоб ви їх засудили, але ми вважаємо, що ви мусите звільнити їх з посад, вони не мають керувати областю, і виключити з партії. Петро Олексійович не прислухався і вони залишилися, а слідство почало гальмуватися ...", - зазначив Віктор Гандзюк.

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