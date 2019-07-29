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29.07.19 14:20

Мою кандидатуру розглядали на посаду глави фракції "Слуги народу" у ВР, але очолить її інший представник команди, - Арахамія

Український підприємець і волонтер, четвертий номер списку політсили "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що навряд чи стане главою фракції партії в парламенті.

Мою кандидатуру розглядали на посаду глави фракції "Слуги народу" у ВР, але очолить її інший представник команди, - Арахамія

Про це він сказав у кулуарах тренінгу для майбутніх депутатів "Слуги народу" в Трускавці LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Арахамія вважає, що його розглядали на посаду глави фракції, оскільки він "має достатній досвід в нетворкінгу і в побудові команд".

"Мені здається, це були головні переваги, чому мою кандидатуру обговорювали на позицію глави фракції", - сказав він.

Арахамія зазначив, що, за його інформацією, очолить фракцію Слуга народу інший представник команди, проте прізвище назвати відмовився.

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