Мою кандидатуру розглядали на посаду глави фракції "Слуги народу" у ВР, але очолить її інший представник команди, - Арахамія

Про це він сказав у кулуарах тренінгу для майбутніх депутатів "Слуги народу" в Трускавці LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Арахамія вважає, що його розглядали на посаду глави фракції, оскільки він "має достатній досвід в нетворкінгу і в побудові команд".

"Мені здається, це були головні переваги, чому мою кандидатуру обговорювали на позицію глави фракції", - сказав він.

Арахамія зазначив, що, за його інформацією, очолить фракцію Слуга народу інший представник команди, проте прізвище назвати відмовився.

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