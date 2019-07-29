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29.07.19 14:47

ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування від 197 зі 199 окружкомів

У понеділок вдень після перерви в засіданні ЦВК продовжила прийняття й оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та протоколи ОВК про підсумки голосування в одномандатному окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня.

ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування від 197 зі 199 окружкомів

"Для розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК 3 ОВО: № 49 (Донецька область), № 70 (Закарпатська область), № 86 (Івано-Франківська область). Таким чином, станом на 13.00 на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування в 197 ОВК", - повідомили в ЦВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також ЦВК прийняла протоколи кількох ОВК з позначкою "Уточнений".

Загалом на виборах в Україні було сформовано 199 ОВК.

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