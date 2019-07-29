Кількість одержувачів субсидій може зрости на 1 мільйон, - Герус

Про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі домогосподарства, які повинні були б користуватися субсидіями, тому що вони бідні, втратили на них право. Ми аналізуємо, як можна змінити критерії для того, щоб люди, які дійсно потребують допомоги, змогли отримувати субсидії. За моїми оцінками, йдеться десь про додатковий один мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога. Серед цього мільйона, думаю, значною мірою будуть пенсіонери, яким понад 70 років, тому що це незахищена категорія", - сказав Герус.

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