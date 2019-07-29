Справ щодо ГПУ і НАБУ під час обшуків в Окружному адмінсуді не вилучали, - Бюро

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

У НАБУ зазначили, що проводили обшуки в рамках розслідування можливого скоєння кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

"Інформація, розповсюджена адвокатом Євгеном Солодком під час пресконференції про нібито вилучення в ході обшуків в Окружному адміністративному суді Києва справ, що мають стосунок до НАБУ чи УСП ГПУ, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського", - Шалайський

Зазначимо, адвокат Євген Солодко на брифінгу 29 липня заявив, що під час обшуків в ОАСК детективами НАБУ було вилучено декілька адміністративних справ, стороною яких є керівник Управління спецрозслідування Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.