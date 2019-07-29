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29.07.19 16:50

Урядова робоча група розробила варіанти відновлення моста в Станиці Луганській, - Оліфер

Урядова робоча група погодила параметри плану-графіка робіт з відновлення моста в районі КПВВ в Станиці Луганській.

Урядова робоча група розробила варіанти відновлення моста в Станиці Луганській, - Оліфер

Про це повідомила в Facebook прессекретарка представника України в ТКГ Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"24-25 липня 2019 року урядова робоча група провела дослідження стану моста в Станиці Луганській. Розроблено варіанти технічного завдання на відновлення мостового переходу; дано доручення щодо визначення термінів, обсягів і джерел фінансування; узгоджені параметри плану-графіка робіт", - йдеться в повідомленні.

Оліфер зазначила, що роботам з відновлення моста має передувати розмінування прилеглих територій.

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