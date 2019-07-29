У ЗМІ монополій допускати не можна, це має бути ринок, - заступник голови Офісу президента Тимошенко

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив в інтерв’ю для "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз готуємо пакет законопроєктів щодо демонополізації медіаринку. Наші хлопці зараз опрацьовують певні кроки, які можна буде використовувати і в своїх інтересах, щоб нас потім не звинувачували. В інших сферах монополіст, якщо його визнають таким, платитиме більше податків, у нього буде більше обмежень. У ЗМІ трохи інша історія, монополій не можна допускати. Це має бути ринок", - сказав Тимошенко, відповідаючи на запитання про ситуацію з придбанням одним власником телеканалів "112 Україна", News One та ZIK.

Він зауважив, що ці законодавчі ініціативи передбачатимуть розкриття всіх бенефіціарів ЗМІ "до останнього", щоб телевізійні канали показували все своє фінансування й офіційно платилися податки.

На думку заступника голови Офісу президента, якщо телеканали збиткові, то їм доведеться або показувати збитки, або "виходити в плюс".

"Правила гри прості, і це стосується не тільки медіа. Все має бути "біле"", - наголосив Тимошенко.

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