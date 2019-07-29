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29.07.19 17:33

У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко вважає, що в сформованому після парламентських виборів новому українському уряді може бути створено одне міністерство з гуманітарної політики на базі міністерств культури, молоді і спорту та інформаційної політики.

У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що має бути не просто інформаційна стратегія - йдеться про велику гуманітарну сферу. Зараз напрацьовується стратегія щодо об'єднаного міністерства, куди увійдуть міністерства культури, молоді і спорту, інформаційної політики", - сказав Тимошенко.

Він зазначив, що інформаційна політика "не може існувати сама по собі".

"Це більше гуманітарна сфера, звідки інформполітика і може черпати значну частину меседжів. Не можна побудувати тільки верхній кубик. Гуманітарна політика - це ставлення до людей, ставлення людей до влади. Ми в цьому бачимо завдання. А інформаційно вже потрібно це доносити. Тому ми думаємо, що необхідно об'єднати ці міністерства", - пояснив він.

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