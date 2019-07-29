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29.07.19 17:58

В Україні створять всесвітній російськомовний канал для "боротьби за уми", - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що в Україні для посилення позицій держави в інформаційній боротьбі буде створено всесвітній російськомовний канал.

В Україні створять всесвітній російськомовний канал для "боротьби за уми", - заступник голови ОП Тимошенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися як за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, так і за уми росіян на території РФ.

"У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі", - повідомив Кирило Тимошенко.

За його словами, в команді президента Володимира Зеленського хочуть, щоб це все-таки був державний канал.

"Але ми домовляємося з приватними каналами про передання прав на використання їхнього найкращого контенту", - зазначив Тимошенко.

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