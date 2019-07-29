СБУ викрила схему фінансування терористів "ЛНР" через "підприємство-двійник": організаторам оголосили про підозру

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники СБУ з'ясували, що на тимчасово окупованій території Луганської області учасники незаконних збройних формувань зареєстрували "підприємство-двійник" на базі цілісного майнового комплексу заводу залізничного машинобудування. Виготовлену промислову продукцію зловмисники незаконно вивозили до РФ через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону.

З одержаних прибутків представники фірми-двійника сплачували податки до бюджету так званої "ЛНР".

У межах відкритого слідчими СБУ кримінального провадження керівникам підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Також стосовно російських контрагентів захопленого терористами машинобудівного підприємства рішенням Ради національної безпеки і оборони застосовано спеціальні санкції та обмежувальні заходи. Тривають слідчі дії.

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