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29.07.19 18:19

На Полтавщині податкова міліція та СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно з працівниками СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який обслуговував переважно переможців тендерів та одержувачів бюджетних коштів Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської та інших областей України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Полтавщині податкова міліція та СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн 01

У межах розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту за ПДВ.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили низку підконтрольних підприємств, на розрахункові рахунки яких замовники незаконних послуг конвертації (переважно підприємства - переможці тендерних закупівель та одержувачі бюджетних коштів) переказували кошти за нібито виконання робіт та/або поставки ТМЦ (послуг). Зі свого боку, фігуранти переказували ці кошти на рахунки компаній, які здійснюють виробництво та реалізацію будівельних матеріалів, пально-мастильних матеріалів та оптово-роздрібну торгівлю товарами широкого вжитку за готівку. Останні повертали зазначені кошти готівкою, які зловмисники передавали замовникам конвертації, за винятком 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів, які були винагородою за надання незаконних послуг.

На Полтавщині податкова міліція та СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн 02

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На Полтавщині податкова міліція та СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн 03

Загальний обсяг проконвертованих у такий спосіб коштів протягом 2017-2019 рр. становить понад 100 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних та житлових приміщеннях фігурантів, а також в їхньому автотранспорті, з незаконного обігу вилучено невраховані готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 760 тис. грн, печатку транзитно-конвертаційних підприємств, документи їхньої фінансово-господарської діяльності, чекові книжки, банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації.

На Полтавщині податкова міліція та СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн 04

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На Полтавщині податкова міліція та СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн 05

Триває слідство.

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